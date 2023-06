Palermo, abusi sessuali su ragazzini: confermata condanna in Appello

La terza sezione della corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna a otto anni e sei mesi per un ex brigadiere della guardia di finanza, Gianfranco Cascone, di 55 anni, imputato di abusi sessuali ai danni di suoi allievi di una scuola di calcio gestita dalla Finanza, nel rione palermitano di Acqua dei Corsari. Nove le vittime: Cascone ha in gran parte ammesso gli addebiti ed e' stato anche ricoverato in un centro di recupero per questo tipo di reati. Tra le sanzioni accessorie subite dal militare, che per ora e' agli arresti domiciliari, la destituzione dall'incarico pubblico. La sentenza di primo grado era stata emessa l'8 luglio scorso, con il rito abbreviato, dal Gup del tribunale Ermelinda Marfia.