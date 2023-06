Concerto "BufalinoJazz" sabato 3 maggio a Comiso con il Trio Giovanni Digiacomo e con ospite Flavio Boltro

Nell’era della mutazione dei linguaggi il festival “L’ingegnere di Babele”, giunto alla terza edizione e promosso dalla Fondazione Bufalino di Comiso, abbraccia la musica per incrociarla alla parola. Lo fa con il nuovo appuntamento in programma questo sabato 3 giugno alle 21,30 sempre all’interno del loggiato di piazza delle Erbe, dove ha sede la Fondazione e dove si svolgerà un evento di grande rilievo, il concerto “Bufalinojazz” con protagonista il Trio Giovanni Digiacomo e con ospite d'eccezione il trombettista Flavio Boltro.

Gesualdo Bufalino ha avuto un legame particolare con la musica afroamericana e in particolare con il jazz. “Bufalino era infatti un grande appassionato di questo genere musicale – ricorda Giuseppe Digiacomo, presidente della Fondazione Bufalino - come dimostrano la sua collezione discografica di dischi a 78 giri, esposta oggi nella sua biblioteca presso la Fondazione Bufalino, e i frequenti riferimenti alla musica afroamericana e ai suoi protagonisti presenti nella sua opera letteraria”. Il Trio Giovanni Digiacomo è composto da Giovanni Digiacomo al sassofono alto, Matteo Frigerio alla batteria e Yazan Greselin al pianoforte.