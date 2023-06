Marzamemi passata al setaccio: un giovane denunciato per droga

In occasione della giornata festiva del 2 giugno, prevedendo una massiccia affluenza di persone nel borgo turistico di Marzamemi, il Questore di Siracusa ha disposto mirati controlli antidroga, pianificati dal dirigente del Commissariato di Pachino, con l’ausilio di unità cinofile antidroga di Catania.

Nel corso dei servizi è stato denunciato un giovane di 19 anni per possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In specie, il diciannovenne, che espletava l’attività lavorativa di cameriere in una panineria del borgo marinaro, veniva sorpreso dagli agenti mentre cercava di occultare un pacchetto di sigarette con 5,4 grammi di cocaina e la somma di 250 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Nello stesso contesto operativo gli uomini diretti dal dott. Giuseppe Arena hanno segnalato, all’Autorità Amministrativa competente, un altro giovane, sempre di 19 anni, per possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale.