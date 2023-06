Il voto a Palazzolo, Bonfanti: " Forza Italia main partner della giunta Gallo"

"Le elezioni amministrative a Palazzolo Acreide, hanno confermato con il 69% dei consensi Salvatore Gallo alla guida di uno dei borghi più belli d’Italia, premiando la buona gestione e, soprattutto, l’ottima visione nelle strategie di sviluppo legate alla cultura e al turismo senza trascurare l’attenzione per le fasce più deboli, per gli anziani e i giovani. Oggi Palazzolo Acreide, è a pieno titolo una realtà, di questa provincia, con la quale condividere tutte le macro azioni strategiche per una crescita strutturata e armoniosa". Lo ha detto il Commissario provinciale di Forza Italia, Cprrado Bonfanti che mette in risalto l'affermazione elettorale degli azzurri.

"In questa bella storia di successo, Forza Italia c’è a pieno titolo, grazie alla instancabile azione di governo, seria e affidabile della scorsa sindacatura, di Pietro Spada che con le sue 495 preferenze è stato rieletto Consigliere Comunale e indicato Assessore nella nuova Giunta, grazie a Paola Gallo, alla sua prima esperienza, che ricoprirà il ruolo di Consigliere avendo ottenuto 422 preferenze e, infine, grazie a Luca Bongiovanni, 251 preferenze, primo dei non eletti, stimato medico, che completa la squadra del nostro partito. Nella lista “#Fare – Gallo a Sindaco”, esprimiamo, complessivamente, il 25% delle preferenze e con il sostegno del nostro deputato regionale, On. Riccardo Gennuso, assumiamo il ruolo di main partner di questa nuova Amministrazione. Con Salvatore Gallo e per il futuro ancora più roseo di Palazzolo Acreide, vogliamo condividere strategie e nuovi progetti, rivendicando un ruolo adeguato al nostro sostegno e al nostro futuro impegno".

(nella foto il sindaco Gallo con il parlamentare all'Ars, Riccardo Gennuso)