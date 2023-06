Avola, meeting su pista: il modicano Enzo Di Raimondo si afferma nei tremila metri

Al meeting su pista al “Meno Di Pasquale” di Avola il modicano Enzo Di Raimondo, della “Castello Città di Modica” ha chiuso i 3000 metri in 12’37″00 collocandosi attualmente al quinto posto nella graduatoria nazionale di specialità. Per la stessa società Francesco Mezzasalma ha chiuso i 400m in 62″40. Anche Carlo Adamo si è cimentato sui 100m chiudendo in 19″53 (prima gara dopo 3 anni e dopo sei mesi di infortunio). “Da Presidente – dice Adamo – devo dire di essere soddisfatto per questi risultati. Spero che nei prossimi Campionati Nazionali si dia di più”.