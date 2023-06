Scontro fra un'Audi A4 condotta da un tunisino e un motociclo ieri sera a Marina di Modica in via Cappellino. La peggio è toccata allo scooterista, un 18enne di Modica che ha riportato ferite guaribili in 30 giorni. Nel contesto dei rilievi effettuati dalla Polizia locale di Modica sono stati sanzionati i proprietari di un immobile in quanto la vegetazione selvaggia copriva la segnaletica stradale.