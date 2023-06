Ballottaggio ad Acireale, Forza Italia si apparenta con Barbagallo

In vista del turno di ballottaggio del prossimo fine settimana, a nome della lista di area forzista "Azzurri per Acireale", il commissario provinciale di Forza Italia Marco Falcone ufficializza l'apparentamento del raggruppamento civico alla coalizione che sostiene il candidato a sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. "La logica del sistema elettorale a doppio turno - si legge una nota di Forza Italia - impone una scelta di responsabilità verso gli elettori, nella direzione di rafforzare quelle proposte che più si avvicinano alle progettualità per Acireale da noi espresse in questa campagna elettorale con l'impegno della lista "Azzurri per Acireale". Guardiamo alla coalizione di Barbagallo quale intesa più naturale per la nostra area politica, nell'interesse della meravigliosa città di Acireale a rialzare la testa", conclude la nota FI.