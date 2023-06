Forza Italia, Berlusconi perde 32 milioni ma resta il parlamentare più ricco

Anche nella XIX legislatura è Silvio Berlusconi il parlamentare più ricco, il 'paperone' dei leader di partito. Nella dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale allegata alla scheda da senatore sul sito di palazzo Madama, infatti, figurano come reddito complessivo del Cavaliere quasi 18 milioni di euro (17.698.668 euro). I bilanci del leader azzurro, in realtà però, registrano il segno meno: nella fotografia consegnata al fisco nel 2021 e riguardante il 2020, infatti, Berlusconi dichiarava di aver percepito 50 milioni 661mila 390 euro, con una differenza di circa 32 milioni.Numerosi, poi, i beni immobili intestati a lui: cinque appartamenti e due box a Milano, una villa a Lesa (Novara), una ad Antigua con tanto di terreno e una a Lampedusa, comprata nel lontano 2011 e praticamente mai utilizzata. Il leader di FI non possiede automobili, ma conserva la proprietà di tre imbarcazioni extra lusso: la 'San Maurizio' (comprata nel 1977), la 'Principessa vai via' , immatricolata nel 1965, e il 'Magnum 70' (del '90). Sempre cospicuo resta il pacchetto titoli del Cav: 5.174.000 azioni della 'Dolcedrago spa' con sede a Segrate; 2.444.144 della 'Holding italiana prima spa'; 2.199.600 della 'Holding italiana seconda spa', 1.193.400 della 'Holding italiana terza spa'; 1.095.140 della 'Holding italiana ottava spa'. Tra le partecipazioni, poi, anche 200 quote della Banca popolare sviluppo di Napoli, 896 mila della Banca popolare di Sondrio. 990 mila azioni, infine, nella società 'Forza 5 s.s.'. Berlusconi resta presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Berlusconi- Onlus. "Divorziato", poi, si legge alla voce stato civile, nonostante il 'quasi matrimonio' celebrato con Marta Fascina il 19 marzo 2022 a Villa Gernetto.