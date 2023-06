Asp di Palermo, lunedì screening visivo gratuito al Cep

Lunedì prossimo, 5 giugno, in occasione della decima Giornata mondiale dell'ortottista, l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha organizzato uno screening visivo pediatrico gratuito nel quartiere Cep di Palermo. L'attività, in programma dalle 9 alle 16.30 nei locali della Parrocchia di San Giovanni Apostolo di via Filippo Paladini 1, è riservata ai bambini tra 3 e 8 anni. I genitori potranno accompagnare i propri figli e accedere direttamente al servizio senza necessità di prescrizione o prenotazione. Lo screening mira a individuare, principalmente, miopia, astigmatismo, ambliopia e strabismo, intervenendo in una fascia di età in cui c'è maggiormente bisogno di agire tempestivamente per correggere i difetti visivi. L'iniziativa è realizzata dal Coordinamento dell'Uos professioni sanitarie della riabilitazione dell'Asp di Palermo con il supporto dell'associazione culturale 'San Giovanni Apostolo' onlus che si occupa di inclusione sociale, lotta al disagio e assistenza scolastica, soprattutto, nelle aree a rischio e in quelle periferiche.