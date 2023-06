Soccorsi 30 migranti da Sos Humanity in acque maltesi: sbarcheranno ad Ancona

La Ong SOS Humanity ha effettuato un'operazione di salvataggio in acque internazionali, salvando 30 persone che si trovavano in pericolo. Alle 3.30 di notte l'equipaggio della nave Humanity 1 ha avvistato un gommone piccolo e sovraffollato nella zona di ricerca e soccorso maltese e ha iniziato le operazioni di salvataggio. Lo rende noto la stessa Ong."Pur essendo responsabili, le autorità maltesi competenti non hanno assunto il coordinamento dell'operazione di ricerca e salvataggio - fa sapere la Ong in una nota - nessuna delle persone sul gommone indossava giubbotti di salvataggio. Erano partiti da Sabratha, in Libia, nella notte tra mercoledì e giovedì".I naufraghi sono stati poi tratti in salvo intorno alle 5 del mattino. Tra i naufraghi vi sono 4 donne e 11 minori, tra cui un bambino di soli due mesi. Sos Humanity fa sapere che le persone soccorse sono esauste ma in condizioni mediche stabili. Stanno ricevendo i primi soccorsi medici. Poco dopo il salvataggio, alla nave è stato assegnato il porto di Ancona per lo sbarco dei naufraghi. Ancora, rispetto all'area in cui si trova la nave, dista quasi 1.400 km."Ciò significa una navigazione di quattro giorni - spiega la Ong - mettendo a rischio inutilmente lo stato e la salute delle persone soccorse e vulnerabili".