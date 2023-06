Il Siracusa verso la promozione, la gradinata del 'De Simone' resta chiusa per 3 gabinetti

Mentre il Siracusa è in piena corsa per la promozione in serie D, domani affronta ad Ercolano i corallini nel retourn match, i tifosi cominciano a rumoreggiare sulla parziale agibilità dello stadio. La gradinata che potrebbe contenere almeno 1500 posti a sedere resta inagibile, nonostante la grande 'fame' di calcio che c'è a Siracusa. Le responsabilità, secondo quanto si apprende, sarebbero tutte dell'attuale amministrazione comunale, proprietaria dello stadio 'De Simone'. La Commissione di vigilanza ai pubblici spettacoli avrebbe vietato l'uso della gradinata non per motivi strutturali, ma per la mancanza di servizi igienici. Se questo corrisponde al vero, si tratterebbe di uno scandalo, in una città che negli ultimi mesi ha visto l'inaugurazione di tutto e di più. Uno dei dirigenti della società di calcio dice che non tocca al club allestire i gabinetti, in quanto il sodalizio sportivo ha una concessione a termine, bensì doveva essere il Comune ad effettuare i lavori o quantomeno trovare le soluzioni adeguate, magari con l'installazione di bagni chimici. Se il Siracusa dovesse farcela ad uscire indenne dalla trasferta di Ercolano, il problema della capienza dello stadio si riproporrà fra una settimana con il rischio di lasciare fuori dallo stadio centinaia di tifosi siracusani. Sul fronte del calcio giocato, il tecnico Cacciola chiede agli azzurri per la partita di domani pomeriggio, concentrazione e determinazione. Dopo il 3-0 dell’andata, gli azzurri sono vicini alla finale ma in Campania ci sarà da lottare e soffrire. “Dovremo avere lo stesso atteggiamento di domenica scorsa – dice l’allenatore azzurro – se vogliamo qualificarci per la finale. L’obiettivo non è ancora raggiunto, anche se partiamo da una situazione di vantaggio. Dovremo scendere in campo con l’intento di fare la partita, rispettando la nostra identità di gioco e affrontando il match con lo stesso spirito mostrato all’andata. Dovremo essere pronti ad una battaglia sportiva che sarà dura e difficile ma siamo consapevoli delle nostre qualità e sappiamo come impostare questa gara, curando bene ogni dettaglio del match”.

Il Siracusa ha effettuato questa mattina la seduta di rifinitura a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza e domani ad Ercolano farà il massimo per ottenere la qualificazione alla finalissima dei playoff di Eccellenza