Agguato a Scicli: feriti a colpi di pistola un imprenditore e il figlio

Padre e figlio feriti da due colpi di pistola probabilmente per un regolamento di conti come vendetta ad uno sgarbo. Un vero e proprio agguato quello che è stato portato a termine questa ,mattina a Scicli in contrada San Marco, alla immediata periferia della città. Un uomo armato di pistola ha mirato al volto di un imprenditore di Scicli, M.C. 57enne, titolare di una casa di riposo in contrada San Marco, e al figlio di questi, G.C, trentenne. Padre e figlio sono rimasti gravemente feriti al volto. I due non sono in pericolo di vita, anche se uno è in codice rosso. Ad agire potrebbe essere stato qualcuno che un paio di mesi fa avrebbe subito un torto, a suo giudizio, dal giovane ferito. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Modica e da quelli della Tenenza di Scicli. I militari hanno interrogato diverse persone. Al momento non ci sarebbero indiziati. L'ipotesi degli inquirenti è quella di tentato omicidio.