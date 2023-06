Onorificenza per il Consigliere comunale di Canicattini Bagni Nunzio Garro

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, insieme alla Giunta, al Presidente del Consiglio comunale, Loretta Barbagallo, e a tutto il Consesso civico, ha espresso, a nome di tutta la comunità canicattinese, le più vive congratulazioni al Consigliere di maggioranza Dott. Nunzio Garro, per la prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. ricevuta venerdì 2 giugno dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Per meriti professionali acquisiti nell’ambito lavorativo nello svolgimento di incarichi istituzionali”, questa la motivazione dell’importante riconoscimento attribuito al Dott. Nunzio Garro, 55 anni, funzionario del MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e referente territoriale per la provincia di Siracusa del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e consegnato venerdì 2 giugno 2023, Festa della Repubblica, dal Sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro, nel corso della cerimonia pubblica che si è svolta in Piazza Duomo nel centro agrumicolo a nord della provincia di Siracusa.