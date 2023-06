Aosta, salvati i due alpinisti dispersi sul Gran Paradiso

Sono stati portati in salvo nella notte i due alpinisti stranieri che erano bloccati da ieri pomeriggio sulla vetta del Gran Paradiso, a 4.000 metri di quota. L'intervento di recupero da parte del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves si è concluso alle ore 3, con l'arrivo al rifugio Chabod, a 2.710 metri. I due sono in discrete condizioni fisiche e hanno deciso di rientrare autonomamente. Sono stati visitati dal medico dell'equipaggio di elisoccorso questa mattina. Avevano raggiunto la punta alle ore 17. Esausti, era impossibile per loro affrontare in sicurezza la discesa lungo la via normale. La richiesta di aiuto era giunta alle ore 20. Sette soccorritori erano quindi stati portati in elicottero a quota 3.000 e avevano proseguito via terra la salita. Le operazioni sono state caratterizzate anche dal maltempo in quota.