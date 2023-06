Un movimento franoso, in atto da qualche giorno per via delle abbondanti precipitazioni, ha provocato, nelle ultime ore, disagi alla condotta fognaria e idrica in contrada Costa della Gaveta a Potenza. Da stamane sono al lavoro i tecnici e gli operai di Acquedotto Lucano. L'erogazione idrica nell'abitato subira' delle interruzioni per consentire la realizzazione di condotte provvisorie. Oltre un centinaio le famiglie interessate dal disservizio.