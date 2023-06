Ballottaggio a Siracusa, Garozzo si imparenta con Messina: Bandiera è con Italia

Partita apertissima per il ballottaggio a Siracusa. Il sindaco uscente Francesco Italia porta nella sua squadra Edy Bandiera 'promuovendolo' vice sindaco. mentre Ferdinando Messina, il più votato al primo turno con oltre il 32% di preferenze, fa il colpaccio apparentando nella coalizione di Centro destra, la lista 'Fuori Sistema', dell'ex sindaco Giancarlo Garozzo. Con l'apparentamento, Messina avrebbe una squadra con 20 consiglieri a sostegno, mentre solo 12 per Francesco Italia. Ferdinando Messina già ventiquattr'ore prima aveva incassato il sì di Michele Mangiafico di Civico 4 e dell'ex Autonomista, Mario Bonomo. Adesso sarà la forza dei numeri a prevalere sull'uno e sull'altro fronte, anche se il futuro sindaco di Siracusa rappresenterà la metà dei cittadini del capoluogo per l'astensionismo che si registrerà anche al secondo turno.