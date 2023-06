Siracusa forte anche ad Ercolano, successo per 1 - 2 e finale play off per la D

Il Siracusa fa il bis. Vince anche ad Ercolano ( 1- 2) e si guadagna la finale per la promozione in serie D. I corallini sognano quando al 17' passano in vantaggio Marigliano inventa e Pesce colpisce di testa: vantaggio vesuviano al Solaro. A metà frazione Lumia è chiamato a respingere il tentativo di Onda, poi Galesio si avventa sul pallone ma commette fallo. Qualche secondo più tardi, Esposito costringe l’estremo difensore alla parata in due tempi con una botta da distanza siderale. Alla mezz’ora Pesce sfiora il raddoppio e la doppietta personale, sul ribaltamento di fronte la squadra di Cacciola va vicino al pareggio con Belluso che non riesce a raccogliere il suggerimento di Ficarrotta. Al 34’ grande occasione per l’Ercolanese con Pesce che serve Galesio, l’attaccante trova l’opposizione di Lumia. La doccia fredda arriva al 40’ con l’1-1 targato Ficarrotta: il fantasista esplode il tiro da fuori area, Maiellaro devia ma non toglie dallo specchio.

L’undici ospite cerca di creare subito il primo pericolo ad avvio secondo tempo, al 51’ Belluso vede Maiellaro fuori dai pali e tenta di impensierirlo da lontano: la sfera fa la barba al palo. Squillante decide di giocarsi la carta Minicone, con Borrelli che lascia il campo dopo otto giri di lancette. Esperimento suona la carica per l’Ercolanese al 57’, ma la giocata finisce sul fondo. Sul capovolgimento, Ficarrotta disegna e Arquin ringrazia: il numero 9 gonfia la rete e ribalta il parziale al Solaro. Il Siracusa gestisce, non affonda il colpo e attende soltanto il triplice fischio. Nella parte finale del match c’è da segnalare un’altra azione personale di Esperimento, deviata in corner, e il piatto largo di Galesio su assistenza del Ninja. Non accade altro. La festa è tutta per i Siciliani.