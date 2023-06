Siracusa, da sabato 10 alla Galleria di Fototeca la personale di Massimo Cristaldi

Si inaugura sabato 10 giugno 2023, alle ore 18:30, presso la Galleria di Fototeca Siracusana, la personale fotografica del fotografo Massimo Cristaldi intitolata “SUSPENDED”, una selezione di scatti

selezionati dal più ampio lavoro pubblicato nell’omonimo libro edito daEditore Gente di Fotografia nel 2021, disponibile in Fototeca durante tutto il periodo della mostra. Scrive Sandro Iovine, apprezzato critico di fotografia, a proposito di “Suspended”: Quando si pensa alla Sicilia le prime immagini che vengono in mente, a seconda del pregiudizio che ci attanaglia, sono quelle di una terra assolata dal mare splendido, piuttosto che di donne velate di nero che si aggirano in paesi in cui l'omertà si incarna in uomini con la coppola in testa e la lupara sulla spalla. Niente di tutto questo (per fortuna) appare nelle immagini di Massimo Cristaldi. Qui protagonista è il tempo, un tempo sospeso, come sospesi sono i paesaggi che ci presenta dove tutto sembra ricordare vestigia di un recente incompiuto passaggio dell'uomo. Quelli che possiamo vedere sono luoghi immersi nell'assenza. Assenza di cura per ciò che l'uomo ha fatto in passato, assenza di una conclusione per opere iniziate e mai terminate. È un tempo che non c'è quello che fotografa Massimo Cristaldi, o meglio un "tempo interiore" che cristallizza, in un presente continuo, le ferite dello spazio e propone "deliranti proiezioni nel futuro"-.

Ingresso libero o su prenotazione nei giorni di chiusura.

PERIODO MOSTRA - 10 > 28 GIUGNO 2023

ORARIO - Tutti i giorni17:00 - 20:00 lunedì CHIUSO

CURATORE: - Salvatore Zito