Modica, teatro e solidarietà: al Garibaldi in scena "Nèvrosi" con Francesca Nunzi

Teatro e solidarietà al Garibaldi, giovedì 8 giugno alle 20,30 in scena Nèvrosi: uno spettacolo in cui si ride amaro su come siamo usciti dalla pandemia, interpretato da Francesca Nunzi famosa al grande pubblico per Distretto di Polizia. Il biglietto costa 10 euro e il ricavato andrà PER INTERO in beneficenza all'associazione Piccoli Fratelli di Modica per le attività con i ragazzi disabili e al partner Cooperativa CEA per i servizi svolti nella stessa sede a favore delle persone ammalate di Alzheimer. Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Garibaldi o chiamando il 3332514260.