Vladimir Luxuria madrina del Pride Siracusa 2023

Sarà Vladimir Luxuria la madrina dell’edizione 2023 del Siracusa Pride La comunicazione arriva dalla stessa poliedrica artista ed attivista per i diritti civili in un video nel quale invita a continuare con la stessa “resistenza, lo stesso orgoglio e la medesima libertà” per i diritti di tutti, in un periodo di grande preoccupazione per la crescente messa in discussione in tutto il mondo, Italia compresa, dei diritti delle persone LGBTQI+.

Con l’identità della madrina si svelano anche i due appuntamenti che animeranno nella piazzetta in fondo a Via Riviera Dionisio il Grande, all’ingresso dell’area del Monumento ai Caduti d’Africa, il “Pride Village” nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 giugno, immediatamente precedenti alla parata finale del 1° luglio.