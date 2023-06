Modica, passaggio delle consegne: Maria Monisteri "si prende cura" della città. LE FOTO

Si è commossa quando ha ringraziato la sua famiglia ed ha ricordato che l’insediamento ufficiale a sindaco di Modica corrisponde al compleanno della madre. “Non sapevo cosa regalarle, e le ho regalato questa giornata”. Maria Monisteri, primo sindaco donna di Modica, ha vissuto una mattinata particolare al cospetto di un’aula consiliare gremita da dipendenti comunali, consiglieri neo eletti, amici, semplici curiosi. Presente il parlamentare regionale, Ignazio Abbate, che ha “battezzato” la candidatura a sindaco della ex assessora alla Cultura e allo Sport; il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini; i componenti della vecchia giunta. La cerimonia del passaggio delle consegne tra il commissario straordinario, Domenica Ficano, e il nuovo sindaco, è stata caratterizzata dalle parole di ringraziamento della Commissaria alle Posizioni organizzative del Comune, alla Protezione civile, ai dipendenti, al segretario generale, Giampiero Bella; a tutto il Consiglio comunale che è rimasto in carica e che è stato molto collaborativo; al segretario particolare, Giovanni Cannizzaro: tutti sono stati ringraziati con una pergamena che ha ricordato l’impegno profuso in un anno a fianco della Commissaria. La quale, dal canto suo, ha parlato della difficoltà del suo compito istituzionale in una città come Modica che, in questi mesi, ha imparato ad amare malgrado il condizionamento di un rapporto istituzionale che non ha mai favorito un vero e proprio dialogo tra il Palazzo e i cittadini. Ed è stato un dialogo difficile anche quello con i rappresentanti del Sindacato. Malgrado tutto la Commissaria si è detta onorata di una esperienza in una città bella e importante come Modica. “Sono felice – ha detto Domenica Ficano – di consegnare le chiavi della città ad un’altra donna che saprà amministrarla al meglio perché lo merita questa comunità che ho avuto l’onore di servire per un anno, essendomi insediata il 10 giugno del 2022”.

Il nuovo sindaco, Maria Monisteri, ha ripercorso le tappe che l’hanno portata a raggiungere questo traguardo, a partire dalla fiducia riposta in lei dall’onorevole Ignazio Abbate. Ha ricordato l’impegno della campagna elettorale durante la quale ha avuto modo di confrontarsi con tante persone alle quali ha trasmesso il concetto fondamentale di avere cura della propria città. Maria Monisteri, prendendo spunto dai quadri che abbelliscono l’aula consiliare, ha parlato della grande storia di Modica, come testimoniano le immagini di scienziati, letterati, notabili, conti, studiosi, medici che fanno da cornice ai banchi dell’aula consiliare disertati dai tre esponenti della minoranza. Il sindaco ha anche annunciato la nomina di tre nuovi dirigenti nel settore tecnico, in quello economico e negli affari generali, rispettivamente, l’ingegnere Paolino, la dottoressa Di Martino e il dottor Saro Caccamo agli affari generali.

E, alla fine, ancora commozione quando al neo sindaco è stata tributata una standing ovation.

Entro questa settimana si conoscerà la composizione della Giunta Monisteri e la macchina amministrativa dovrà funzionare a pieno ritmo per affrontare i problemi della città. E Maria Monisteri dovrà cominciare a dare risposte convincenti agli oltre 19.000 modicani che l’hanno votata.