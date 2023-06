Riposto, prima uscita ufficiale del sindaco Davide Vasta alla Festa della Madonna della Lettera

Prima uscita ufficiale, sabato scorso, per il neosindaco di Riposto Davide Vasta. Il primo impegno pubblico lo ha visto prendere parte alla sentita Festa della Madonna della Lettera, presso la piccola Chiesa Maria SS. della Sacra Lettera, da dove ha avuto origine la comunità ripostese. Accolto dall’arciprete don Marco Catalano e dal governatore dell’arciconfraternita Orazio Quattrocchi, il primo cittadino ha voluto rendere omaggio al luogo da cui è nata la città di Riposto. Qui, infatti, i messinesi che naufragarono lungo la costa scelsero di abitare, costruendo la Chiesa e scegliendo la Madonna della Lettera come protettrice. Un atto doveroso, dunque, nei confronti della storia e delle tradizioni ripostesi. “Sono felice di essere qui e di rendere omaggio a questo luogo così importante per la nostra comunità – ha detto Davide Vasta – Qui è nata Riposto ed è stata una felice concomitanza che questa festa sia caduta all’indomani del mio insediamento. Sono onorato di prendervi parte da primo cittadino e che questa sia la mia prima uscita pubblica. La competizione elettorale è finita – ha concluso - e adesso è giunto il momento di lavorare insieme per il benessere di Riposto”. Il sindaco è stato accolto calorosamente anche dai fedeli, che hanno particolarmente gradito il gesto di rispetto nei confronti di questo luogo così caro ai ripostesi.