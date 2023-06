Carceri in tilt, da Palermo a Siracusa protesta la polizia penitenziaria

La Polizia Penitenziaria per garantire la sicurezza nelle carceri e l’ordine pubblico, ogni giorno rischia sempre di più. – continuano imperterriti a diminuire gli organici, gli stanziamenti, si pretendono di aprire nuove strutture carcerarie, si costringono i lavoratori ad operare in condizioni di pericolo per la propria vita grazie all’apertura delle celle con migliaia di detenuti che oziano in spazi non conformi, si forzano i poliziotti ad espletare lo spostamento dei detenuti in furgoni obsoleti, con delle scorte esigue mettendo così a repentaglio la sicurezza pubblica, e dulcis in fundo oramai è insostenibile il poco rispetto verso le rappresentanze dei lavoratori da parte del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, di un Ministro della Giustizia fantasma e coadiuvato da sottosegretari INESISTENTI che ha costretto il SiNAPPe Sicilia a manifestare in piazza perché stanchi di subire solo ed esclusivamente angherie!. - A Siracusa , Palermo – Pagliarelli e Ucciardone-, Agrigento, situazione esplosiva, la stessa sorte per le carceri di Messina, Caltagirone, Catania Bicocca e Piazza Lanza, Caltagirone, Giarre, Ragusa, Sciacca, Barcellona Pozzo di Gotto e Catania I.P.M., in generale in tutta la regione grazie all’inerzia dell’attuale Capo del Dipartimento che con i mancati interventi ha usato il metodo del dividi et impera tra direttori, Provveditore e rappresentanti sindacali, facendo implodere addirittura il settore delle Traduzioni. Ora è il momento di portare in piazza i motivi della nostra protesta, cosi’ denuncia il Segretario Nazionale del Si.N.A.P.Pe Rosario Mario Di Prima i cittadini, le autorità, i mass-media, i politici dovranno sapere che le carceri in Sicilia stanno implodendo, con gravi rischi per l’ordine pubblico.-Ecco i motivi che hanno indotto la Segreteria Nazionale Si.N.A.P.Pe Sicilia a MANIFESTARE in TUTTI GLI ISTITUTI DELLA SICILIA, il 9 giugno 2023 dalle 16,00 a manifestare davanti gli istituti penitenziari.

BASTANO 15 MOTIVI PER LA POLIZIA PENITENZIARIA SICILIANA A MANIFESTARE!!

1. BASTA ALLA CARENZA DI ORGANICO;

2. BASTA ALLE AGGRESSIONI;

3. BASTA AI SUICIDI DEL PERSONALE;

4. BASTA ALLE CARCERI FUORI CONTROLLO;

5. BASTA ALLA MANCATA SICUREZZA DEGLI ISTITUTI;

6. BASTA CARICHI DI LAVORO ONEROSI.

7. BASTA CON TURNI MASSACRANTI;

8. BASTA CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI;

9. BASTA ALLA VIOLAZIONE DELLE CORRETTE RELAZIONI SINDACALI;

10. BASTA ALLA DIMINUZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI;

11. BASTA ALLA POLITICA DEL RISPARMIO SOLO SULLA PELLE DEI LAVORATORI;

12. BASTA ALLA BUROCRATIZZAZIONE CHE GENERA SOLO DISORGANIZZAZIONE;

13. BASTA ALLA VIOLAZIONE DELLE NUOVE REGOLE SUL SERVIZIO TRADUZIONI;

14. BASTA AD UNA POLITICA SCELLERATA DELLE CARCERI SICILIANE;

15. BASTA ALLA POLITICA DELLE CHIUSURA DI PRESIDI LEGALITA COME LE CARCERI