Ragusa, cerimonia 209° anniversario Fondazione dell'Arma. Militari premiati

In occasione del 209° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri si è tenuta, alla presenza delle massime Autorità religiose, civili e militari della Provincia, una cerimonia commemorativa all’esterno della Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, durante la quale il Comandante Provinciale ha ripercorso l’impegno dei Carabinieri in provincia.

Il Comando Provinciale di Ragusa ha indirizzato le risorse a disposizione verso le dinamiche che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza della popolazione, investendo energie massicce nei servizi di pattugliamento del territorio (nei centri abitati più consistenti come nelle aree rurali più recondite), negli interventi in emergenza, nelle attività di controllo sui luoghi di lavoro con l’ausilio delle articolazioni specializzate del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza dei lavoratori, all’emersione dei rapporti di lavoro ed alla corretta percezione del reddito di cittadinanza), nella prevenzione e repressione dei reati ambientali (contrasto all’abbandono incontrollato di rifiuti e fumarole) nel contrasto alla diffusione delle droghe, nella difesa del decoro urbano, nella prevenzione e repressione delle aggressioni alle fasce deboli (con particolare riferimento alle truffe alle persone anziane), nel contrasto ai “reati predatori” ed alla violenza di genere, nella lotta alle truffe informatiche.

Tante sono state le operazioni condotte quest’anno, sul fronte del contrasto alla criminalità, che non solo hanno avuto anche grande risalto sugli organi di informazione ma hanno soprattutto restituito serenità a comunità impaurite, assicurando alla Giustizia gli autori di crimini anche efferati. Nell’ultimo anno, l’intero Comando Provinciale ha espresso sul territorio oltre 10 mila servizi esterni, procedendo al controllo di 59.000 soggetti, 17.000 risposte alle chiamate pervenute alle centrali operative tramite il 112 Numero Unico di Emergenza, circa 6.403 denunce presentate presso i presidi dell’Arma (pari ad oltre il 70,3 % di quelle complessivamente presentate alle Forze di Polizia della provincia).

Nell’ultimo anno, inoltre, è stato significativo l’impegno dei Carabinieri di Ragusa nell’attività di contrasto al triste fenomeno della violenza di genere. Pur consapevoli del fatto che tale fenomeno, al pari di altri di criminalità organizzata e predatoria, costituisce una piaga nei cui confronti bisogna lavorare molto anche sul piano della prevenzione e del cambiamento culturale, segnalo i risultati operativi (5 arresti in flagranza, 20 misure cautelari eseguite su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e 22 deferimenti in stato di libertà), a testimonianza di una rinnovata fiducia delle vittime vulnerabili nei confronti delle Istituzioni; vittime che possono trovare l’accoglienza più adeguata presso i Comandi (Tenenza di Scicli e Stazione di Ragusa Ibla) ove sono stati allestiti locali idonei all’ascolto protetto, grazie alla collaborazione avviata da diversi anni con l’Associazione “Soroptimist”

I risultati operativi dei militari dell'Arma, sono la conferma del forte impegno del Comando Provinciale a seguire attentamente tutti i fenomeni e le manifestazioni che incidono sulla sicurezza e sull’ordinata e civile convivenza del territorio.

Dal 5 giugno dello scorso anno ad oggi gli arresti eseguiti sono stati 184, mentre le persone deferite in stato di libertà sono state 1.800. Diverse sono state le operazioni di servizio concluse dai militari negli ultimi 12 mesi di lavoro dei reparti del Comando Provinciale di Ragusa.

ECCO I MILITARI PREMIATI.

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

CONCESSA DAL MINISTRO DELL’INTERNO AL:

APPUNTATO SCELTO Q.S. DAMIANO SCOLLO

APPUNTATO SCELTO IN CONGEDO ANTONINO LUIGI NONO MINISTERI

ADDETTI AD ALIQUOTA RADIOMOBILE DI COMPAGNIA DISTACCATA, DURANTE IL SERVIZIO, UNITAMENTE AD ALTRI COLLEGHI, EFFETTUAVANO IL SALVATAGGIO DI UNA DONNA GETTATOSI IN UN DIRUPO E RIMASTA IMPIGLIATA TRA I ROVI, NONCHE’ DEL SUO SOCCORRITORE, CHE STAVA RISCHIANDO DI ESSERE TRASCINATO NEL DIRUPO. CHIARO ESEMPIO DI CORAGGIO E DI SENSO DI RESPONSABILITA’.

MODICA (RG), 23 LUGLIO 2013.

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE

CONCESSO DAL MINISTRO DELL’INTERNO AL:

APPUNTATO SCELTO Q.S. CARMELO BORZI’

ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA, INTERVENIVA NEL CORSO DI UN INCENDIO ALL’INTERNO DI UN PALAZZO, NEL QUALE ERANO PRESENTI DELLE BOMBOLE DI GAS, E PER AVER PORTATO IN SALVO UN UOMO RIUSCENDO A SPEGNERE LE FIAMME.

MAZZARRONE (CT)12 FEBBRAIO 2014, 23 LUGLIO 2013.

ENCOMIO SEMPLICE DEL

COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI PASTRENGO

CONCESSO AL:

VICE BRIGADIERE SIMONE BIANCA

ADDETTO A STAZIONE CARABINIERI DISTACCATA, LIBERO DAL SERVIZIO, CON SPICCATO SENSO DEL DOVERE, ESEMPLARE CORAGGIO E SPREZZO DEL PERICOLO, SI INTRODUCEVA CON ALTRI MILITARI ALL’INTERNO DELL’ABITAZIONE PRIVATA, GIÀ INVASA DALLE FIAMME E DAL FUMO, TRAENDO IN SALVO UN UOMO IN STATO DI SEMI-INCOSCIENZA ED IL SUO CANE.

Lanzo Torinese (Torino), 8 maggio 2020.

ENCOMIO SEMPLICE DEL

COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI SICILIA

CONCESSO AL:

TEN. COL. GIOVANNI PALATINI

COMANDANTE DI REPARTO OPERATIVO DI COMANDO PROVINCIALE IN TERRITORIO AD ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, EVIDENZIANDO PREGEVOLI DOTI PROFESSIONALI, ELEVATO SENSO DEL DOVERE E PARTICOLARE INTUITO INVESTIGATIVO, DIRIGEVA, PARTECIPANDOVI PERSONALMENTE, UN’INDAGINE CHE CONSENTIVA DI ACCERTARE COME UN DETENUTO, ESPONENTE DI SPICCO DI CLAN MAFIOSO, AVVALENDOSI DI SOCIETÀ FITTIZIAMENTE INTESTATE A PRESTANOME, AVESSE DISSIMULATO UN INGENTE PATRIMONIO DI FATTO NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE.

L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UN DECRETO DI SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DI BENI PER UN VALORE DI CIRCA CINQUANTA MILIONI DI EURO, CONTRIBUIVA AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.

PROVINCIA DI SIRACUSA, LUGLIO 2016 – 13 DICEMBRE 2019.

ENCOMIO SEMPLICE DEL

COMANDANTE LEGIONE CARABINIERI SICILIA

CONCESSO AL

TEN. SALVATORE SINOPOLI

MARESCIALLO MAGGIORE PAOLO OTTAVIANI

MARESCIALLO ORDINARIO CARMELO BARONE

APPUNTATO SCELTO MARIO SORTINO

APPUNTATO SCELTO LIBORIO CONTROLLO

COMANDANTE ED ADDETTI DI SEZIONE OPERATIVA DI COMPAGNIA OPERANTE IN TERRITORIO SENSIBILE SOTTO IL PROFILO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, EVIDENZIANDO QUALIFICATA RESPONSABILITÀ SPICCATO SENSO DEL DOVERE E PREGEVOLE INTUITO INVESTIGATIVO, COORDINAVA, PARTECIPANDOVI PERSONALMENTE, UN’INDAGINE CHE PERMETTEVA DI DISARTICOLARE DUE GRUPPI CRIMINALI DEDITI ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 18 PERSONE, IL SEQUESTRO DI UN CONSISTENTE QUANTITATIVO DI DROGA, NONCHÉ DI BENI MOBILI E IMMOBILI PER UN VALORE DI 290 MILA EURO, RISCUOTEVA IL PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA, CONTRIBUENDO AD ACCRESCERE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.

Ragusa e provincia, 4 marzo 2021 – 31 gennaio 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL

COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI SICILIA

CONCESSO AL:

LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE LUIGI SCIUTO

ADDETTO A NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE OPERANTE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, EVIDENZIANDO ELEVATE DOTI PROFESSIONALI, RADICATO SENSO DEL DOVERE E SPICATO INTUITO INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO AD ARTICOLATA INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO MAFIOSO ARMATO, DEDITO ALLA COMMISSIONE DI GRAVI DELITTI. L’OPERAZIONE, CONCLUSASI CON L’ESECUZIONE DI DUE PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI NEI CONFRONTI DI 8 PERSONE RITENUTE RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ED INTESTAZIONE FITTIZIA DI BENI, NONCHÉ CON IL SEQUESTRO DI ARMI, MUNIZIONI E DI UN COSPICUO QUANTITATIVO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, RISCUOTEVA L’UNANIME PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA.

Catania, ottobre 2011 – novembre 2018.

ENCOMIO SEMPLICE DEL

COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI SICILIA

CONCESSO AL:

MARESCIALLO CAPO GIORGIO NIGRO

VICE BRIGADIERE ANGELO CASCONE

APPUNTATO SCELTO FRANCESCO DI DIO FIORENTINO

COMANDANTE E ADDETTI DI SEZIONE RADIOMOBILE DI NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA, EVIDENZIANDO ELEVATO SENSO DEL DOVERE, FERMA DETERMINAZIONE E PREMIANTE INIZIATIVA, INTERVENUTO UNITAMENTE AD ALTRI DUE COMMILITONI PRESSO IL DOMICILIO DI UN GIOVANE CHE STAVA MINACCIANDO DI IMPICCARSI CON UN CAVO ELETTRICO LEGATO AL COLLO, INTERAGIVA PRONTAMENTE CON L’ESAGITATO, GUADAGNANDONE LA FIDUCIA E, APPROFITTANDO DI UN MOMENTO DI DISTRAZIONE, LO BLOCCAVA PRIMA CHE QUESTI PORTASSE A TERMINE L’INSANO PROPOSITO, AFFIDANDOLO ALLE CURE MEDICHE DEI SANITARI.

Ragusa, 27 gennaio 2021.

ENCOMIO SEMPLICE DEL

COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI SICILIA

CONCESSO AL:

APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE MARCELLO BELLINO

ADDETTO A SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LA PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA OPERANTE IN CIRCONDARIO AD ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ, EVIDENZIANDO QUALIFICATA PROFESSIONALITÀ, SPICCATO SENSO DEL DOVERE E PREGEVOLE INTUITO INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA INDAGINE CHE PERMETTEVA DI IDENTIFICARE MEDICI DI STRUTTURA PUBBLICA ED ALTRI SANITARI CHE CONSENTIVANO IL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ A PERSONE NON AVENTI DIRITTO, PROVOCANDO UN DANNO ERARIALE STIMATO IN OLTRE CENTOMILA EURO. L’OPERAZION, CHE SI CONCLUDEVA CON LA DENUNCIA ALL’A.G. NEI CONFRONTI DI 21 INDAGATI, 6 DEI QUALI VENIVANO RAGGIUNTI DA MISURA CAUTELARE, PERCHÉ RITENUTI RESPONSABILI, IN CONCORSO FRA LORO, DI TRUFFA AGGRAVATA, FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DA P.U. IN ATTI PUBBLICI E ALTRI GRAVI REATI, SUSCITAVA FAVOREVOLI COMMENTI NELL’OPINIONE PUBBLICA CONTRIBUENDO AD ACCRESCERE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.

Catania e provincia, ottobre 2018 – 9 giugno 2019.

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI SICILIA

CONCESSO AL:

APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE ALESSANDRO MANDARÀ

A DIPORTO, AVUTA NOTIZIA CHE DUE BAGNANTI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO MARINE STAVANO RISCHIANDO DI ANNEGARE, CON DETERMINAZIONE E SPREZZO DEL PERICOLO, NONOSTANTE I FORTI MAROSI, RAGGIUNGEVA CON UNA CANOA I MALCAPITATI, CONTRIBUENDO IN MODO DETERMINANTE ALLE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO.

Santa croce camerina (RG) 17 luglio 2012.

COMPIACIMENTO DEL

COMANDANTE LEGIONE CARABINIERI SICILIA CONCESSO AL:

VICE BRIGADIERE GIORGIO CAVALLO

APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE VINCENZO FRANCAVILLA

ADDETTI A NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMANDO COMPAGNIA, EVIDENZIANDO QUALIFICATA PROFESSIONALITÀ, SPICCATO SENSO DEL DOVERE E PREGEVOLE INTUITO INVESTIGATIVO, SI ADOPERAVANO A RINTRACCIARE ED ARRESTARE UNA PERSONA COLPITA DA ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURA CAUTELARE, POICHÉ RITENUTA RESPONSABILE DI INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTI, TRUFFA, FURTO IN ABITAZIONE ED ALTRO. L’OPERAZIONE SUSCITAVA FAVOREVOLI COMMENTI NELL’OPINIONE PUBBLICA CONTRIBUENDO AD ACCRESCERE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.

Ispica, 1 Aprile 2022.

COMPIACIMENTO DEL

COMANDANTE LEGIONE CARABINIERI SICILIA

CONCESSO AL:

LUOGOTENENTE C.S. GIOVANNI MARTINEZ

LUOGOTENENTE MARIO CORBASCIO

MAR.MAGG. ROBERTO SCIALPI

MAR. ORD. DANIELE ROMANO

V.BRIG. GIOVANNI GRECO

APPUNTATO SCELTO VINCENZO RUBINO

ADDETTI A NUCLEO OPERATIVO DI COMANDO COMPAGNIA, EVIDENZIANDO QUALIFICATA PROFESSIONALITÀ, SPICCATO SENSO DEL DOVERE E PREGEVOLE INTUITO INVESTIGATIVO, CONDUCEVANO DELICATA INDAGINE RELATIVA AD UN TENTATO OMICIDIO, CONCLUSA

CON L’ESECUZIONE DI UN FERMO D’INDIZIATO DI DELITTO NEI CONFRONTI DI DUE PERSONE E CON IL SEQUESTRO DELLA PISTOLA UTILIZZATA. L’OPERAZIONE SUSCITAVA FAVOREVOLI COMMENTI NELL’OPINIONE PUBBLICA CONTRIBUENDO AD ACCRESCERE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.

VITTORIA (RG), 21 NOVEMBRE2021 13 DICEMBRE 2021.

COMPIACIMENTO DEL

COMANDANTE LEGIONE CARABINIERI SICILIA

CONCESSO AL:

VICE BRIGADIERE FRANCESCO CLEMENZA

APPUNTATO SCELTO Q.S. VINCENZO FRANCAVILLA

APPUNTATO SCELTO SALVATORE LOREFICE

APPUNTATO SCELTO DANIELE MALLIA

APPUNTATO SCELTO VINCENZO RUBINO

ADDETTI A NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMANDO COMPAGNIA, EVIDENZIANDO QUALIFICATA PROFESSIONALITÀ, SPICCATO SENSO DEL DOVERE E PREGEVOLE INTUITO INVESTIGATIVO, ARRESTAVANO IN FLAGRANZA DI REATO UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO, SENZA FISSA DIMORA CHE, ALLA GUIDA DI AUTOVETTURA, RISULTATA PROVENTO DI FURTO, SI ERA RESO RESPONSABILE DI RICETTAZIONE, PORTO INGIUSTIFICATO DI ARMI, VIOLENZA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE. L’OPERAZIONE SUSCITAVA FAVOREVOLI COMMENTI NELL’OPINIONE PUBBLICA CONTRIBUENDO AD ACCRESCERE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.

Modica, 7 Settembre 2022.