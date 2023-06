Giarre, riaperto al pubblico dopo il restauro lo storico Cine Teatro Rex

Torna a splendere il Cineteatro Rex di Giarre, riaperto al pubblico nel fine settimana scorso dopo circa due anni. La struttura, di proprietà comunale ma affidata in gestione all’associazione culturale ArchiDrama, a seguito di un bando pubblico, è stata oggetto di importanti interventi di restauro, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, realizzati in parte con un contributo dell’assessorato dei Beni culturali Regione Siciliana, intercettato da ArchiDrama nell’ambito dell’avviso pubblico “Teatri di Sicilia”, e in parte con risorse dello stesso gestore. Nei giorni scorsi il parere favorevole alla piena agibilità, rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza alla prima convocazione, ha consentito la riapertura dello storico teatro. A tagliare il nastro, prima dell’inizio dello spettacolo ‘Fiat voluntas dei’ con protagonista Gino Astorina, il presidente di ArchiDrama Alfio Zappalà, il sindaco di Giarre Leo Cantarella, l’assessore allo Spettacolo e al Patrimonio Giuseppe Cavallaro, insieme all'assessore alla Cultura Tania Spitaleri e all'assessore alle Politiche scolastiche Antonella Santanoceto, e anche all’ex sindaco Angelo D’Anna e all’ex assessore alla Cultura e Spettacolo Patrizia Lionti che, nel 2019, avviarono le procedure per l’affidamento del teatro.