Inaugurato nella Scuola Materna “San Nicola” di Canicattini Bagni il primo Orto Sociale Urbano

Inaugurato a Canicattini Bagni, all’interno dello spazio verde della Scuola Materna San Nicola, il primo Orto Sociale Urbano, realizzato dalla Coop. L’Arcolaio in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo “Verga” e le imprese sociali Passwork e La Pineta che ospitano in città minori stranieri non accompagnati.

Presenti a questo importante momento educativo, di inclusione e di promozione e sperimentazione di percorsi e iniziative di agricoltura sociale, il Sindaco Paolo Amenta, l’Assessore al Verde pubblico, Salvatore Di Mauro, i colleghi di Giunta, la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” Prof.ssa Stefania Bellofiore e il Presidente de L’Arcolaio, Giuseppe Pisano.

L’iniziativa nasce dal progetto Agri.S.I, Rete di Agricoltura Sociale Iblea, finanziato dal PSR Sicilia e dalla Comunità europea attraverso il Gal Natiblei, di cui il Comune di Canicattini Bagni è socio, con la sottomisura 19.2 operazione 16.9 ambito tematico 1 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali”, che vede la Coop. L’Arcolaio, già impegnata nel territorio nella produzione di prodotti da forno, frutta secca, erbe aromatiche, condimenti, conserve e altre tipicità siciliane, attraverso progetti di inclusione socio-lavorativa all’interno e all’esterno del carcere di Siracusa.