Sbandieratori, tamburi, alfieri e musici medievali a Vittoria per il Corteo di Santa Rita

Una straordinaria vetrina per la città di Vittoria. Con sbandieratori, tamburi, alfieri e musici medievali ad animare il corteo storico di Santa Rita che, partendo dalla isola pedonale antistante la scuola Giovanni XXIII-Colonna, ha raggiunto piazza del Popolo, offrendo una splendida coreografia agli operatori economici, ai cittadini e ai visitatori presenti in città. “A seguito di una collaborazione con il presidente della associazione dei festeggiamenti di Santa Rita, la nostra associazione datoriale di categoria, Confcommercio, unitamente a Commerfidi, con il convinto supporto del presidente Salvatore Guastella – sottolinea il presidente sezionale Gregorio Lenzo – ha lavorato affinché il corteo storico, giunto alla sua seconda edizione, potesse sfilare anche all’interno del centro cittadino dove è presente un’offerta variegata di attività economiche che, con le loro vetrine, catalizzano flussi di consumatori. Il tutto, naturalmente, con la supervisione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Aiello. Non ci sono dubbi sul fatto che, dopo anni di emergenza covid, occorra ripartire dalle città, dal suo essere comunità, costruendo quella che amiamo definire economia della bellezza e della cultura, la stessa che sa offrire emozioni e detiene le sue leve proprio nella stessa cultura, nella creatività e perfino nella bellezza. Puntiamo molto sul discorso della rigenerazione urbana e quello di sabato scorso è stato un esempio di co-progettare i luoghi della città, spazi dotati di vitalità se c’è una comunità che li vive come abbiamo avuto modo di testimoniare con l’evento di sabato. Come Confcommercio ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per questo momento di aggregazione”.