Rfi, assegnata gara d'appalto per 1,3 miliardi per la tratta Palermo -Catania - Messina

- Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato la gara da oltre 1,3 miliardi di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Fiumetorto - Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania - Messina, al Consorzio di imprese composto da Webuild (capofila), Ghella, Seli Overseas e TunnelPro. Si concludono così le aggiudicazioni di tutte le tratte dell'itinerario tra Palermo e Catania, confermando l'obiettivo di avviare i cantieri entro la fine dell'anno. Gli interventi consistono nella realizzazione di una linea a doppio binario di circa 30 chilometri, di cui circa 20 in galleria.

Il progetto prevede anche la realizzazione della nuova stazione di Cerda, per il collegamento con l'interporto di Termini Imerese, e della fermata Valle del Torto, oltre che la riqualificazione e potenziamento della stazione di Lercara Diramazione che potenzierà i collegamenti con Agrigento. Per il completamento dell'opera è stato nominato come Commissario Straordinario di Governo Filippo Palazzo. Al termine dei lavori lungo tutto l'asse Palermo-Catania sarà possibile muoversi tra le due città in meno di due ore.

Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono previste comunque già prima, grazie all'attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea.

Gli interventi programmati, inoltre, garantiranno la velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno gli standard di regolarità e puntualità dei treni. La realizzazione dell'intera opera Palermo-Catania-Messina permetterà di migliorare le interconnessioni tra le aree interne della Sicilia e le tre città.