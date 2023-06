Ballottaggio a Siracusa, il M5s: lasciamo libertà di coscienza

I duemila siracusani che hanno votato per il Movimento 5 Stelle, insieme a quel 20% di elettori che ha scelto Renata Giunta, hanno il diritto di sentirsi rappresentati da quelle forze politiche nelle quali hanno riposto la loro fiducia, con un mandato chiaro di discontinuità con la precedente amministrazione e alternativa alla destra.

Abbiamo chiuso la partita degli apparentamenti - un vero e proprio mercato senza idee e senza regole - da spettatori, per non snaturare un progetto composto da idee, soluzioni e visioni ancora valide. A cominciare dalla gestione idrica, dalla mobilità e dal trasporto pubblico per arrivare allo sviluppo dell'offerta culturale e turistica, alla gestione dei rifiuti ed alla tutela e valorizzazione del territorio. Temi su cui siamo pronti a fornire il nostro contributo a chi vorrà ascoltare con il dovuto interesse.

Come M5S ci siamo astenuti dal partecipare a giochi di potere per ruoli di sottogoverno, e riteniamo che la libertà di coscienza sia l’unica opzione.