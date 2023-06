Pistola rubata trovata in una casa a Palermo: un arresto

Un arresto della Polizia di Stato per detenzione illegale di arma e relativo munizionamento, furto aggravato di energia elettrica e ricettazione. I poliziotti sono giunti nei pressi dell'abitazione di un uomo a Borgo Vecchio, sospettato di detenere armi. Le operazioni hanno portato al rinvenimento e sequestro probatorio di una pistola marca Beretta modello 70 calibro 7,65, con inserito un caricatore contenente 8 proiettili del medesimo calibro. Tale arma è risultata essere stata oggetto di furto, perpetrato qualche anno fa nel capoluogo. Sempre nello stesso contesto, è stata trovata la somma complessiva di 40 mila euro, occultata dentro diversi pacchetti di sigarette, posizionati all'interno della cappa della cucina dell'abitazione. Infine, nel corso dell'operazione di P.G. è stato accertato presso l'abitazione dell'uomo un allaccio abusivo alla rete elettrica. Indagini sono in corso per riscontrare se l'arma abbia sparato e sia stata utilizzata, nel corso degli scorsi anni, nel contesto di eventi criminali.