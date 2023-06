Siracusa, primo compleanno da consigliere comunale per il 'forzista' Luigi Gennuso

Primo compleanno da consigliere comunale per Luigi Gennuso, 45 anni, compiuti oggi, secondo degli eletti nella lista di Forza Italia a Siracusa (473 preferenze). I suoi amici nel primo pomeriggio gli hanno improvvisato una festicciola nel Comitato elettorale di Ferdinando Messina, il candidato sostenuto dal Centro destra e dalle altre liste dell'ultimora per il ballottaggio. Tre tipi di torta per Luigi Gennuso, che poi politicamente è "l'uomo macchina" della famiglia ed un flut di spumante. Una festa sobria e carica di tanta empatia. "Speriamo di festeggiare lunedì sera, il nostro sindaco Ferdinando. Siracusa lo merita per la sua umiltà e la sua conoscenza della macchina amministrativa", ha detto il consigliere Gennuso.