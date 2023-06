La Polstrada sequestra a Catania 41 chili di pesce non tracciato

Quarantuno chilogrammi di pesce sono stati sequestrati a Catania dagli agenti dalla polizia stradale perché privi di etichettatura e all'interno di in un veicolo non idoneo al trasporto alimentare. I prodotti ittici, sia surgelati sia freschi, erano a bordo di un autocarro e il conducente del veicolo, che non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza dei prodotti, è stato sanzionato per violazioni delle norme sul trasporto dei prodotti della pesca e per violazioni delle norme del Codice della strada. Gli agenti, infatti, hanno appurato che, nonostante il vano non fosse isotermico e fosse privo di impianto frigorifero, al suo interno era custodita una notevole quantità di pesce (cozze, telline, pesce spada e ostriche)sommariamente conservata all'interno di buste o cartoni, alla rinfusa, senza che fosse possibile in alcun modo tracciarne la provenienza.

Era, inoltre, presente prodotto già lavorato, in particolare numerosi chilogrammi di gambero già sgusciato e alici già decapitate ed eviscerate, anche questi senza che fosse possibile identificarne, oltre che la provenienza, nemmeno il luogo di lavorazione. Il pescato è stato destinato alla distruzione perché ritenuto dal personale Asp non idoneo al consumo umano in quanto non conforme alla normativa comunitaria vigente.