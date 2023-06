Migranti, Meloni con il presidente della Tunisia: rafforzare la cooperazione

"Abbiamo convenuto che e' fondamentale rafforzare la cooperazione" in ambito migratorio, "con un approccio che non puo' essere solo securitario, che deve essere globale e deve tenere in considerazione il diritto delle persone a non dover emigrare perche' non hanno alternative". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione diffusa dopo aver incontrato a Tunisi il presidente della Repubblica Tunisina Kais Saied. "Abbiamo fatto fin qui un ottimo lavoro insieme alla Tunisia", ha osservato Meloni, segnalando che gli sbarchi dal Paese in Italia "sono sensibilmente diminuiti a maggio rispetto ai mesi precedenti. Questo dimostra il lavoro che stiamo facendo, anche se siamo di fronte alla stagione piu' difficile da questo punto di vista. Non possiamo che essere preoccupati per i prossimi mesi e per questo riteniamo si debba intensificare il lavoro comune, rafforzando la cooperazione con le autorita' tunisine. Abbiamo gia' contribuito alla capacita' di gestione delle frontiere in Tunisia: siamo pronti a fare di piu', anche con il coinvolgimento del'Ue, sul quale stiamo lavorando"