Nuovo sbarco a Roccella Ionica, arrivati 86 migranti

È arrivato in serata a Roccella Ionica un gruppo di 86 migranti, condotti in porto con due unità della Guardia costiera.

I migranti, tutti di sesso maschile tra cui alcuni minori non accompagnati, erano stati intercettati a circa 70 miglia dalla costa mentre viaggiavano a bordo di due motopescherecci.

Sulle due imbarcazioni c'erano complessivamente quasi 600 migranti. La maggior parte di loro, circa 500, arriveranno domattina nel porto di Reggio Calabria a bordo dei nave "Diciotti" della Guardia costiera.

I migranti giunti a Roccella sono in gran parte egiziani e siriani, oltre ad alcuni indiani. Sono in buone condizioni fisiche. I due motopescherecci sul quale viaggiavano erano partiti dal porto di Tobruch, in Libia, alcuni giorni fa.

Con quello di oggi sono 16 gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella nel corso di quest' anno, per un totale di circa 2.500 persone.