Centottanta minuti dalla serie D, la prima tra Enna e Siracusa si gioca al 'Gaeta'

Si è svolto il sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento delle finali nazionali dei play off di Eccellenza. Secondo quanto uscito dall'urna, la sfida d’andata si giocherà al “Gaeta” di Enna (domenica 11 giugno) mentre il ritorno sarà giocato al “De Simone” di Siracusa. Sarà un derby siciliano che vale la promozione in serie D. L'Enna è una squadra costruita per vicere il campionato, ma è stata un po' sfortunata nei confronti dell'Akragas che ha ottenuto la promozione diretta. Anche il Siracusa è stato protagonista di un girone di ritorno fulminante, poi l'immeritata sconfitta contro l'Igea Virtus ha mandato gli azzurri di Cacciola alla roulette dei playoff.