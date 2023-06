Tentato furto a Palazzo Sant'Elia: arrestata a Palermo

Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Palermo, hanno arrestato in flagranza di reato una 35enne senza fissa dimora, nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, con l'accusa di tentato furto aggravato.I militari, su richiesta della centrale operativa, sono intervenuti presso il palazzo della Fondazione Sant'Elia di via Maqueda, dove la donna, già sottoposta a misura di prevenzione, è stata tempestivamente bloccata all'esterno della struttura.La 35enne, poco prima, dopo essersi introdotta furtivamente all'interno dello stabile, avrebbe tentato di impossessarsi di diverso materiale informatico che avrebbe successivamente abbandonato una volta scoperta dai dipendenti della fondazione.Il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nei confronti della donna.