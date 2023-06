Si parla di tensioni in giunta e non di quello che stiamo facendo. Leggiamo sui giornali falsi scoop ma il clima in coalizione è sereno''. Lo ha detto il presidente della regione siciliana Renato Schifani durante la presentazione di Taormina Film Fest a Palazzo d'Orleans. ''Ci accingiamo al turno di ballottaggio dove il centrodestra è compatto'', aggiunge Schifani.