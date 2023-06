Anche a Catania parte la raccolta firme organizzata da Cgil e Uil per chiedere che il presidente della Regione, Renato Schifani, ritiri il suo appoggio alla "riforma Calderoli". I catanesi dicono "no" all'autonomia differenziata: appuntamento oggi, mercoledì 7 giugno, dalle 9 alle 12, di fronte la sede Asp di via Santa Maria La Grande 5. Saranno presenti i segretari generali di Cgil e Uil, Carmelo De Caudo ed Enza Meli.