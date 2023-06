Messina, spacciava nella zona dell'Università: 36enne ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato, in flagranza di reato, un 36enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da alcuni giorni, attraverso predisposti servizi di osservazione, i militari dell’Arma stavano monitorando i movimenti dell’uomo, insospettiti dagli insoliti spostamenti e dai suoi contatti con persone note ai militari quali assuntori di droghe. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri hanno notato il 36enne mentre, in atteggiamento guardingo, frugava nel sellino di un vecchio ciclomotore parcheggiato nel centro cittadino, in prossimità dell’area universitaria. Fermato e sottoposto a perquisizione, i militari dell’Arma lo hanno trovato in possesso circa 40 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, abilmente occultata all’interno del sellino del ciclomotore che dagli accertamenti è risultato nella sua disponibilità.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato. La droga è stata invece sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.