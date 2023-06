Droga nascosta in un magazzino: arrestato panettiere di Bisignano

Aveva nascosto in un magazzino adiacente al locale che ospita il suo forno alcuni panetti di hascisc e quasi tre grammi di marijuana.

Il titolare di un panificio di Bisignano, 45enne, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Rende con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della stazione di Bisignano con l'ausilio del cane antidroga Black in forza al nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno trovato la droga che era stata nascosta nel magazzino, sequestrando anche del materiale necessario per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato e alcuni bilancini.