Stromboli, dal 24 giugno la festa del Teatro Eco Logico

Tornerà dal 24 giugno al 3 luglio, a Stromboli, la "Festa di Teatro Eco Logico" che, quest'anno, festeggia i suoi primi dieci anni e sceglie come titolo 'Mondi possibili', un tema declinato in circa 30 appuntamenti che, a partire dal centenario della nascita di Italo Calvino, Rocco Scotellaro e Wisława Szymborska, articolano un programma ricco e poliedrico dedicato alle "visioni" del mondo: dall'Arcadia di Torquato Tasso (con una versione site specific di "Aminta" per la regia di Alessandro Fabrizi e le musiche originali di Gianluca Misiti) alle riforme agrarie, dai progetti sociali alle utopie, tra politica scienza e fantascienza.

Un'avventura lunga 9 giorni fra cielo, terra e mare, gratuita e, rigorosamente, a "spina staccata".