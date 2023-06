M5s, campagna del Movimento fallimentare: "Di Paola si dimetta"

"Gli elettori hanno capito e hanno punito il Movimento 5 stelle .. In difesa dei valori identitari e della trasparenza e coerenza del Movimento. Chi ha gestito questa campagna elettorale si assuma le proprie responsabilità: Di Paola messo a tempo debito a conoscenza delle vicende strane accadute a Buscemi e Palazzolo Acreide (alleanza sottobanco tra movimento 5 stelle e fratelli d'Italia) non ha ancora preso nessun provvedimento. Di Paola si dimetta dal ruolo di coordinatore regionale e si nomini al più presto un nuovo coordinatore e si inizi a lavorare in modo trasparente nei territori". Lo scrive con una email un iscritto al Movimento.