Il 17 giugno il corteo di Catania Pride: eventi al Bastione degli Infetti

Il corteo del Catania Pride, la più importante manifestazione per la rivendicazione dei diritti della comunità LGBTQIA+, si terrà il 17 giugno nel capoluogo etneo a partire dalle ore 17:00; sarà preceduto da eventi culturali e ricreativi.

Le iniziative del Pride Village si terranno dal 13 al 16 giugno presso il Bastione degli Infetti in via Torre del Vescovo (CT).

Sarà una settimana ricca di spettacoli, attività ricreative, dibattiti e momenti di comunità progettati per coinvolgere le cittadine e i cittadini nel progetto di inclusione e integrazione che caratterizza il Pride.

“Con emozione vi annunciamo il Catania Pride e il Pride Village. Un’occasione per promuovere i diritti e la liberazione delle differenze in tutta la nostra città. Vogliamo creare un ambiente di inclusione per tutti e tutte, senza discriminazioni. Vi invitiamo a partecipare” dichiara Vera Navarria presidente di Arcigay Catania. Il Catania Pride e il Pride Village rappresentano un’opportunità unica per sostenere i diritti delle persone LGBTQIA+.