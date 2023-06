Piazza di spaccio dal balcone: 2 arresti a Catania, uno ha 16 anni

I carabinieri a Catania hanno arrestato un 22 tunisino ed un italiano di 16 anni che avevano organizzato una "piazza di spaccio dal balcone" in via Capo Passero.

Uno rimaneva in strada per avvicinare gli automobilisti e prendere gli ordini; l'altro sistemava la droga in casa e, dopo averla confezionata, si affacciava al balcone del piano terra e la passava al complice.

Quest'ultimo poi la consegnava agli acquirenti incassando il denaro.

I carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento ed hanno trovato due dosi di crack e sul tavolo 200 euro. In bagno, all'interno del cesto dei panni sporchi, hanno trovato un sacchetto di plastica con alti 75 euro in monete e nel borsello del pusher 22enne hanno recuperato altri 400 euro.

I due giovani sono stati posti a disposizione delle competenti autorità giudiziarie che ne hanno convalidato l'arresto disponendo nei confronti del 22enne la permanenza in carcere