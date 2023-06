Scoperta centrale di spaccio a Siracusa, un arresto e una denuncia

Nell’ambito del contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano che da tempo impegna gli Uffici operativi della Questura di Siracusa, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha inferto un altro colpo alla rete dello spaccio arrestando un giovane di 25 anni, denunciando una donna e sequestrando droga e soldi.

In specie, gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di una mirata attività di polizia giudiziaria, dopo aver tenuto d’occhio un’abitazione sita in via Algeri, giovandosi della preziosa collaborazione delle unità cinofile anti droga di Catania, hanno deciso di fare irruzione all’interno della casa avendo il fondato sospetto che ivi si tenesse una fiorente attività di spaccio.

La perizia investigativa degli agenti della Squadra Mobile aretusea 48 dosi di cocaina, 10 dosi di marijuana e 309 euro probabile provento dell’attività di spaccio condotta fino a quel momento.

Nell’immobile di proprietà della donna denunciata, ma in uso al giovane arrestato, è stato rinvenuto e sequestrato un sofisticato impianto di video sorveglianza dotato di telecamere esterne collegate a monitor, posti all’interno del covo, che avevano la precipua funzione di controllare i movimento della Polizia, attesa la circostanza che gli spacciatori temevano un’azione delle forze dell’ordine.

Al termine delle incombenze di legge il venticinquenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto agli arresti domiciliari.