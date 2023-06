Vertenza carceri, sit-in della polizia Penitenziaria a Siracusa Cavadonna

Sit in della polizia penitenziaria quest'oggi davanti al carcere di Siracusa. La protesta è stata indetta dal Sinappe Sicilia e riguada anche altri istituti penitenziari dell'Isola. Il sindacato rivendica più personale, uno stop alle continue aggressioni ed altre

richieste racchiuse in 15 punti. Per il Sinappe è arrivato di portare in piazza i problemi della categoria:

BASTANO 15 MOTIVI PER LA POLIZIA PENITENZIARIA SICILIANA A MANIFESTARE!!

1. BASTA ALLA CARENZA DI ORGANICO;

2. BASTA ALLE AGGRESSIONI;

3. BASTA AI SUICIDI DEL PERSONALE;

4. BASTA ALLE CARCERI FUORI CONTROLLO;

5. BASTA ALLA MANCATA SICUREZZA DEGLI ISTITUTI;

6. BASTA CARICHI DI LAVORO ONEROSI.

7. BASTA CON TURNI MASSACRANTI;

8. BASTA CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI;

9. BASTA ALLA VIOLAZIONE DELLE CORRETTE RELAZIONI SINDACALI;

10. BASTA ALLA DIMINUZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI;

11. BASTA ALLA POLITICA DEL RISPARMIO SOLO SULLA PELLE DEI LAVORATORI;

12. BASTA ALLA BUROCRATIZZAZIONE CHE GENERA SOLO DISORGANIZZAZIONE;

13. BASTA ALLA VIOLAZIONE DELLE NUOVE REGOLE SUL SERVIZIO TRADUZIONI;

14. BASTA AD UNA POLITICA SCELLERATA DELLE CARCERI SICILIANE;

15. BASTA ALLA POLITICA DELLE CHIUSURA DI PRESIDI LEGALITA COME LE CARCERI