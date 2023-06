Ironia su Facebook dell'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo. In un post nel suo profilo social, l'ex primo cittadino ha posta to una foto di Porta Marina e la scritta : "La frenesia di asfaltare tutto. Cetto. La qualunque". Il tappetino di asfalto ha indignato molti cittadini siracusani che per Porta Marina si aspettavano una pavimentazione diversa.