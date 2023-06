Il duplice omicidio a Sant'Antimo: convalidato l'arresto di Caizzo

Resta in carcere Raffaele Caiazzo, 44 anni, accusato di aver ammazzato la nuora Maria Brigida Pesacane, 24 anni, e il genero Luigi Cammisa, 29 anni, lo scorso giovedì a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Caiazzo, secondo le ipotesi, ha ammazzato i due ragazzi perché era convinto che avessero una relazione. L'uomo si era costituito, dopo 5 ore, recandosi dai carabinieri della stazione di Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta. I militari dell'Arma avevano portato Caiazzo nella caserma di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.