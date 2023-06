Catania, investe con l'auto la moglie e l'amica di lei: uccide quest'ultima

Ha investito volontariamente con la propria auto la moglie e un'amica della donna, uccidendo quest'ultima. E' quanto avvenuto oggi verso mezzogiorno nella zona industriale di Catania.

L'uomo è un 52enne che ha poi chiamato la polizia per consegnarsi e confessare.

La moglie, che ha 56 anni, è ricoverata all'ospedale San Marco. La vittima è un'amica della donna, di 69 anni, originaria dell'Ennese. Indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di Catania.

E' ancora nella sede della squadra mobile della Questura di Catania il 52enne che ha investito con la propria auto la moglie, di 56 anni, e un amica della donna che è morta. La vittima è Cettina De Bormida (nella fotina), di 69 anni, originaria di Centuripe, nell'Ennese. L'uomo quando è stato bloccato da agenti delle Volanti era sotto choc e si sarebbe consegnato alla polizia.

La prima chiamata arrivata al numero unico di soccorso, il 112, è stata fatta da alcuni cittadini che erano in zona e parlavano di due donne investite da un'auto. Successivamente ha telefonato anche il 52enne, che era ancora in auto, e nella zona industriale. L'uomo ha seguito il consiglio dell'operatore: fermasi nel posto in cui era e attendere l'arrivo della pattuglia. Sotto choc anche la moglie che ha parlato con gli agenti di polizia intervenuti sul posto prima di essere portata in ospedale con un'ambulanza del 118. La polizia sta acquisendo i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona.