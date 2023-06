Scoperti 12 lavoratori in nero: denunciate 2 persone a Cirò Marina

Dodici lavoratori "in nero" ed altri cinque ai quali non era stata effettuata la prescritta visita medica.

Sono gli elementi che hanno portato alla denuncia in stato di libertà dei titolari di due strutture alberghiere ubicate a Cirò Marina, la cui attività, a causa delle irregolarità riscontrate, è stata sospesa in attesa delle regolarizzazioni previste dalla normativa vigente.

I controlli che hanno portato alle denunce sono stati effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone, del Gruppo forestale e del Nucleo ispettorato del lavoro, coadiuvati dai militari della Capitaneria di porto e dell'Ufficio locale marittimo di Cirò Marina.

Dalle indagini é emerso inoltre che uno dei lavoratori non dichiarati percepiva il Reddito di cittadinanza. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura per la revoca del beneficio. (